Окупанти розгорнули оборонний рубіж у районі Сватового — Міноборони Британії

Російські окупациронні війська розгорнули оборонний рубіж, безперервну систему траншей вздовж 60 кілометрів між Сватово Луганської області та російським кордоном. Про це повідомляє Міноборони Британії.

Зазначається, що облаштуванням споруд займалася російська елітна перша гвардійська танкова армія, яка зазнала значних втрат на початку війни, зокрема під час втечі з Харківської області у вересні 2022 року.



«Але незважаючи на тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається незрозумілою. Ефективність оборонних операцій 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань значною мірою залежатиме від масштабів підтримки запасних позицій», - пишуть аналітики британської розвідки.

Зараз же, за даними фахівців Британії, перша гвардійська танкова армія, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча й залишається значно меншою за свою затверджену чисельність, яка становить понад 25 тисяч військовослужбовців.

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