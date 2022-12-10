В Одесі відключили світло всім споживачам

Російські сили завдали чергового удару по інфраструктурі Одеси. Через масштаб руйнувань відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.



«Зараз у місті є водопостачання та водовідведення. Усі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Працюють 11 районних котелень та більшість малих. Лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією та водою. Відкрито всі "Пункти незламності"», — зазначив Труханов.



Він додав, що фахівці ДТЕК працюють для ліквідації пошкоджень.



«Ситуація важка, але контрольована», — резюмував він.