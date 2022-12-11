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Зеленський запровадив санкції проти ще 7 представників УПЦ

11 грудня 2022, 22:10

Зеленський запровадив санкції проти ще 7 представників УПЦ

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 грудня про застосування санкцій проти деяких представників Української православної церкви.

У додатку до документа вказано семеро осіб, на яких накладено санкції:

  • Коваленко Андрій В’ячеславович — митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.

  • Поворознюк Василь Дмитрович — митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.

  • Прокопенко Олександр Олександрович — настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.

  • Федоров Олександр Володимирович — настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у Херсоні.

  • Паканич Іван Іванович — митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви.

  • Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.

  • Шинкарьов Віктор Сергійович — архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.

На початку грудня РНБО вже ввела санкції проти деяких священнослужителів УПЦ, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екс-нардепа Вадима Новинського.

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