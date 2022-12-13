После недавнего обстрела Горняка и Курахово в общине решили закрыть рынки

В Кураховской общине — в Горняке и Кураховке Донецкой области, запретили работу рынков и всех точек уличной торговли. Об этом идет речь в распоряжении начальника Кураховской МВА Романа Падуна.

«Физическим лицам, осуществляющим торговую деятельность в Горняке и пгт Кураховка, запрещено торговать на рынке, улицах, площадях, дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах», — указывается в документе.

Со ссылкой на слова Падуна «Общественное» сообщает, что магазины в городах продолжают работают, а цель местной власти была закрыть места большого скопления людей. Работа же рынков, по данным начальника Кураховской МВА, возобновится после улучшения ситуации с безопасностью.

Вчера, 12 декабря, российские войска с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня «Ураган» обстреляли центр Горняка, из-за чего два человека погибли, еще десять получили ранения.



А 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что армия РФ обстреляла рынок, элеватор, заправку, автостанциу и жилой дом в Курахово из-за чего погибли 10 человек.