Два человека погибли, десять ранены в результате обстрела Горняка на Донетчине

Последствия обстрела Горняка. Фото: Павел Кириленко

Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате обстрела города Горняк Донецкой области. Об этом сообщил Офис генпрокурора.



Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал о восьми пострадавших.



По данным следствия, утром 12 декабря российские войска РФ с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня «Ураган» обстреляли Горняк. Снаряды попали в центральную часть города.



«В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу города Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь», — отмечается в сообщении.



Также повреждены пятиэтажные дома и отделение банка.



По факту обстрела начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



На опубликованных снимках видно, что удар был нанесен недалеко от торговых рядов, где в этот момент находились мирные жители.