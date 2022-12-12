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Два человека погибли, десять ранены в результате обстрела Горняка на Донетчине

Обновлено
12 декабря 2022, 12:44

Два человека погибли, десять ранены в результате обстрела Горняка на Донетчине

Последствия обстрела Горняка. Фото: Павел Кириленко Последствия обстрела Горняка. Фото: Павел Кириленко

Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате обстрела города Горняк Донецкой области. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал о восьми пострадавших.

По данным следствия, утром 12 декабря российские войска РФ с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня «Ураган» обстреляли Горняк. Снаряды попали в центральную часть города.

«В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу города Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

Также повреждены пятиэтажные дома и отделение банка.

По факту обстрела начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На опубликованных снимках видно, что удар был нанесен недалеко от торговых рядов, где в этот момент находились мирные жители.

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