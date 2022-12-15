США планують передати Україні комплекти для «розумних бомб» - Washington Post

Адміністрація Байдена планує поставити Україні сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби». Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопоставлених американських чиновників.



Комплекти такого обладнання (Joint Direct Attack Munition, JDAM) включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть кріпитися до різних видів зброї, у тому числі наземного базування, зазначає газета.



Видання пише, що «поки не ясно, чи схвалив президент Байден чи хтось із його головних радників з національної безпеки пропоновану передачу JDAM Україні». Джерела видання також не мають інформації про те, як Україна зможе їх використовувати.



«Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона щодо надання допомоги Україні», - зазначає The Washington Post.



У вівторок високопосадовці США повідомили газеті, що Пентагон також готується надати Україні систему ППО Patriot.