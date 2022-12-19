Над Южноукраинской АЭС ночью летал дрон-камикадзе армии РФ — «Энергоатом»

Сегодня ночью зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Shahed-136/131» над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. Об этом сообщили в «Энергоатом».

«Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности», - написали в компании.

«Энергоатом» обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. В компании призвали не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.

Ранее в Вовоздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь с 18 на 19 декабря российские войска атаковали Украину около 35 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131», 30 из них удалось сбить.