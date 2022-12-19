Над Південноукраїнською АЕС вночі літав дрон-камікадзе армії РФ – «Енергоатом»

Сьогодні вночі зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Shahed-136/131» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки. Про це повідомили у «Енергоатомі».

«Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки», - написали в компанії.

«Енергоатом» звернувся до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. У компанії закликали не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії рф й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі з 18 на 19 грудня російські війська атакували Україну близько 35 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131», 30 з них вдалося збити .