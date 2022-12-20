В Харьковской ОВА рассказали о масштабном пожаре в Изюмском районе

Ночью в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он отметил, что обошлось без пострадавших, а на месте происшествия работают спасатели.



«За прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской общины: с. Старица, с. Гатище, с. Волчанские Хутора. Предварительно – без пострадавших. Оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по г. Купянск. В пгт Двуречная горел жилой дом», – написал глава Харьковской ОВА.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на вторник российские оккупанты трижды обстреляли две громады Никопольского района области, есть разрушения жилой и критической инфраструктуры