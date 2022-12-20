У Харківській ОВА розповіли про масштабну пожежу в Ізюмському районі

Вночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об'єкті промислової інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



Він зазначив, що обійшлося без постраждалих, а на місці події працюють рятувальники.



«Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Гатище, с. Вовчанські Хутори. Попередньо – без постраждалих. Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок», – написав голова Харківської ОВА.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі російські окупанти тричі обстріляли дві громади Нікопольського району області, є руйнування житлової та критичної інфраструктури