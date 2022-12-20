Обстрел Днепропетровской области: Есть разрушения жилой и критической инфраструктуры

В ночь на вторник российские оккупанты трижды обстреляли две громады Никопольского района Днепропетровской области, есть разрушения жилой и критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



«Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии две громады – Мировскую и Покровскую. Выпустили на мирные села не менее 20 снарядов. Люди уцелели», – говорится в сообщении.



Резниченко уточнил, что повреждены около десяти частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач.