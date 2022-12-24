На Днепропетровщине под обстрел попали три громады

Марганец. Фото: ОВА

Российские силы ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпущено более 60 снарядов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии три громады: Мировскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую. Предварительно, люди не пострадали. В Марганце повреждены гаражи и машины промышленного предприятия и имущество садового товарищества. В других громадах побиты линии электропередач», — отметил Резниченко.