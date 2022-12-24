На Дніпропетровщині під обстріл потрапили три громади

Марганець. Фото: ОВА

Російські сили вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, випущено понад 60 снарядів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Обстріляли з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії три громади: Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено гаражі та машини промислового підприємства та майно садового товариства. В інших громадах побито лінії електропередач», — зазначив Резніченко.