В Донецкой области возобновлено газоснабжение, запускают котельные

В Донецкой области возобновлено газоснабжение. Об этом сообщает «Донецкоблгаз».



Отмечается, что оператор ГТС Украины быстро устранил повреждения на магистральном газопроводе.



Сейчас «Донецкоблгаз» запускает котельные, работающие от газа. Население области, предприятия и котельные могут пользоваться газом в полном объеме.



27 декабря сообщалось, что в Донецкой области остановили все газовые котельные. Также отмечалось, что дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрелов газовой инфраструктуры в восточном регионе.