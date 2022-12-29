У Донецькій області відновлено газопостачання, запускають котельні

У Донецькій області відновлено газопостачання. Про це повідомляє «Донецькоблгаз».



Зазначається, що оператор ГТС України швидко усунув пошкодження на магістральному газопроводі.



Наразі «Донецькоблгаз» запускає котельні, які працюють від газу. Населення області, підприємства та котельні можуть користуватися газом у повному обсязі.



27 грудня повідомлялося, що в Донецькій області зупинили всі газові котельні. Також зазначалося, що дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріли газової інфраструктури в східному регіоні.