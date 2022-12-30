В группировке «ЛНР» показали разрушения после ночных обстрелов в трех городах

В оккупированном Алчевске

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории под обстрел из РСЗО сегодня ночью попали Алчевск, Брянка и Кадиевка (до декоммунизации — Стаханов). Об этом сообщают в так называемом «МЧС ЛНР».



Как уверяют в «ЛНР», в Кадиевке повреждены двухэтажные многоквартирные дома, бывший детсад. Рядом горела хозпостройка.



В Брянке в результате обстрела начался пожар в ангаре на территории бывшей станции технического обслуживания. Также поврежден частный дом.



В Алчевске после обстрела горело неэксплуатируемое здание. Также прямым попаданием с пятого по второй этажи разрушена часть здания студенческого общежития.

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