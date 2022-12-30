В угрупованні «ЛНР» показали руйнування після нічних обстрілів у трьох містах

В окупованому Алчевську

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території під обстріл із РСЗВ сьогодні вночі потрапили Алчевськ, Брянка й Кадіївка (до декомунізації — Стаханов). Про це повідомляють у так званому «МНС ЛНР».



Як запевняють у «ЛНР», у Кадіївці пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки, колишній дитсадок. Поруч горіла госпбудівля.



У Брянці через обстріл почалася пожежа в ангарі на території колишньої станції технічного обслуговування. Також пошкоджено приватний будинок.



В Алчевську після обстрілу горіла не експлуатована будівля. Також прямим влученням з п'ятого по другий поверхи зруйновано частину будівлі студентського гуртожитку.

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