Житель Ясиноватой погиб под обстрелами

Житель города Ясиноватая Донецкой области погиб 1 января в результате обстрелов. Об этом сообщил так называемый «СЦКК ДНР».



Кроме того, в Ясиноватой ранения получила женщина.



«В 55 квартале, 3 погиб мужчина 1995 г.р., ранена женщина 1972 г.р.», — сказано в сообщении.



«СЦКК ДНР» ранее сообщал, что 8 мирных жителей получили ранения за сутки в результате обстрелов территории, контролируемой группировкой «ДНР». Двое гражданских были ранены в Донецке и трое в поселке Владимировка. Отдельно сообщалось, что по данным за 1 января ранены еще трое жителей Ворошиловского района Донецка.



Кроме того, ранее сообщалось, что житель поселка Дальнее Марьинского районе Донецкой области получил ранение в результате российских обстрелов.