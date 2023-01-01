Российские войска ночью обстреляли Донецкую область

Российские войска даже в новогоднюю ночь стреляли в Донецкой области на разных участках фронта. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он отметил, что на Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города. Обошлось без жертв.



На Донецком направлении был обстрел частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из «Градов». Никто не пострадал.



На Горловском направлении обстрелу подвергся Торецк — повреждены 8 домов. Информация о пострадавших не поступала.



Также 31 декабря снаряд прилетел в Алексеево-Дружковку Дружковской общины. Снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет.