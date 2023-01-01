Житель Ясинуватої загинув під обстрілами

Житель міста Ясинувата Донецької області загинув 1 січня внаслідок обстрілу. Про це повідомив так званий СЦКК ДНР.



Крім того, в Ясинуватій поранення отримала жінка.



«У 55 кварталі, 3 загинув чоловік 1995 р.н., поранена жінка 1972 р.н.», — сказано в повідомленні.



«СЦКК ДНР» раніше повідомляв, що 8 мирних жителів отримали поранення за добу внаслідок обстрілу території, контрольованої угрупованням «ДНР». Двоє цивільних було поранено у Донецьку та троє у селищі Володимирівка. Окремо повідомлялося, що за даними за 1 січня поранено ще трьох мешканців Ворошиловського району Донецька.



Крім того, раніше повідомлялося, що мешканець селища Дальше Мар'їнського району Донецької області отримав поранення в результаті російських обстрілів.