«ДНР» заявила о ранении 8 мирных жителей во время обстрелов

8 мирных жителей получили ранения за сутки в результате обстрелов территории, контролируемой группировкой «ДНР». Об этом сообщил так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что пять гражданских были ранены 31 декабря: двое в Донецке и трое в поселке Владимировка.



Отдельно сообщается, что по данным за 1 января ранены еще трое жителей Ворошиловского района Донецка. Обстрелом повреждено остекление в здании «Дома правительства», библиотеки им. Крупской. Зафиксированы прямые попадания в донецкий художественный музей и техникум промышленной автоматики, многоквартирные дома. Всего повреждено 10 жилых домов, административное здание и ресторан «Буфет». В Куйбышевском районе Донецка отмечены повреждения складов предприятия, а в Горловке вновь повреждена Мичуринская исправительная колония, а также 6 домов. Более трех тысяч абонентов без света, 11 котельных обесточены.



Ранее сообщалось, что житель поселка Дальнее Марьинского районе Донецкой области получил ранение в результате российских обстрелов.