РФ перебрасывает стратегическую авиацию на восток — британская разведка

Россия перебрасывает стратегическую авиацию на восток. Это затруднит техническое обслуживание самолетов, сообщает британская разведка.



В утренней сводке Минобороны Великобритании отмечается, что Россия отреагировала на декабрьские удары по аэродрому в Энгельсе (Саратовская область), перебросив бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС на авиабазы, расположенные восточнее.



Самолеты по-прежнему смогут наносить удары по Украине, поскольку крылатые ракеты имеют дальность порядка пяти тысяч километров. Однако такие дальние вылеты создадут дополнительную нагрузку и усложнят техническое обслуживание бомбардировщиков. Подчеркивается, что в итоге это приведет к дальнейшему истощению ограниченного количества летных часов, имеющихся у этих устаревающих самолетов.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что после взрывов на российском военном аэродроме «Энгельс» противник передислоцировал часть стратегической авиации.



В ночь на 26 декабря на военном аэродроме «Энгельс» прозвучали взрывы. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков «получили смертельные ранения» трое военнослужащих. Утверждается, что самолеты повреждений не получили.



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