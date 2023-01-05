РФ перекидає стратегічну авіацію на схід — британська розвідка

Росія перекидає стратегічну авіацію на схід. Це ускладнить технічне обслуговування літаків, повідомляє британська розвідка.



У ранковому зведенні Міноборони Великої Британії зазначається, що Росія відреагувала на грудневі удари по аеродрому в Енгельсі (Саратовська область), перекинувши бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-95МС на авіабази, розташовані на сході.



Літаки, як і раніше, зможуть завдавати ударів по Україні, оскільки крилаті ракети мають дальність близько п'яти тисяч кілометрів. Однак такі далекі вильоти створять додаткове навантаження та ускладнять технічне обслуговування бомбардувальників. Наголошується, що в підсумку це призведе до подальшого виснаження обмеженої кількості льотних годин, наявних у цих застарілих літаків.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що після вибухів на російському військовому аеродромі «Енгельс» противник передислокував частину стратегічної авіації.



У ніч на 26 грудня на військовому аеродромі «Енгельс» пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО збили на малій висоті український безпілотник. Через падіння його уламків «дістали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Стверджується, що літаки пошкоджень не зазнали.



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