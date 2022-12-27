Россияне передислоцировали часть стратегической авиации с аэродрома «Энгельс»

После взрывов на российском военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области противник передислоцировал часть стратегической авиации. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.



«Мы видим, что самолеты там рассредоточены. Именно стратегическая авиация, речь об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но немало из них уже передислоцированы на разные аэродромы, которые могут их принимать, обслуживать», – сказал Игнат.



Он также отметил, что после вчерашних событий под вечер активность вражеской авиации существенно снизилась.



В ночь на 26 декабря на военном аэродроме «Энгельс» Саратовской области прозвучали взрывы. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков «получили смертельные ранения» трое военнослужащих. Утверждается, что самолеты повреждений не получили.