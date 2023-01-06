З якими питаннями переселенці телефонували на гарячу лінію, повідомили в Мінреінтеграції

Найчастіше на гарячу лінію уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб надходять звернення щодо отримання державної допомоги на проживання та оформлення довідки ВПО. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



Також люди звертаються за консультаціями щодо поселення в місцях тимчасового проживання, шукають пункти отримання гуманітарної допомоги тощо.



«За пів року від початку роботи гарячої лінії уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб оператори прийняли та опрацювали понад 45 тисяч дзвінків. З них понад три тисячі потребували додаткового розгляду. Щоб допомогти громадянам, усі ці звернення були взяті уповноваженим на додаткове опрацювання та успішно вирішені», — заявили у відомстві.



У Мінреінтеграції нагадали, що лінія запрацювала 1 липня. Звернутися на неї можна за телефоном: +38066-813-6239.