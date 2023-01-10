СБУ расследуют более 1,5 тысяч производств по фактам госизмены

С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ выявила более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбе.



Отмечается, что в данный момент спецслужба расследует более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа, более 340 из них направлены в суд.



«Так, в результате многоэтапной спецоперации задержана диверсионно-разведывательная группа российской военной разведки. Вражеская агентура занималась подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста», - говорится в сообщении.



Уточняется, что в Киеве СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины, передававшие врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей.



По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу по привлечению к ответственности всех виновных лиц, подытожили в спецслужбе.