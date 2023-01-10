СБУ розслідують понад 1,5 тисячі проваджень за фактами держзради

З початку повномасштабної агресії РФ СБУ виявила понад 600 російських агентів та шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Про це повідомили у прес-центрі спецслужби.



Зазначається, що наразі спецслужба розслідує понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства, понад 340 з них направлені до суду.



«Так у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської військової розвідки. Ворожа агентура займалася підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста», - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що в Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України, які розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців передавали ворогові.



За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу щодо притягнення до відповідальності всіх винних осіб, підсумували у спецслужбі.