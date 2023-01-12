Армия РФ укрепила силами ВДВ линию обороны в районе Кременной — Британская разведка

Армия РФ с начала января усилила линию фронта в районе Кременной Луганской области силами ВДВ. Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.



Отмечается, что ожесточенные бои последние двое суток продолжаются как в районе Соледара, так и в районе Кременной Луганской области.

«С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим», - рассказали британские разведчики.

Кроме того отмечается, что после осеннего отвода оккупационных войск из Херсонской области, армия РФ начала применять подразделения ВДВ по своему прямому назначению, их используют в качестве элитных сил быстрого реагирования.

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