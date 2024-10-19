В полиции опровергли информацию об убийстве четырех человек в Краматорске этой ночью

Информацию, которую сегодня распространили некоторые телеграм-каналы Донецкой области о якобы убийстве в ночь на 19 октября четырёх человек в городе Краматорске, в полиции Донецкой области назвали неправдивой.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщил «Новостям Донбасса» начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Донецкой области Павел Дьяченко.

Ранее сегодня в некоторых местных пабликах появились сообщения о том, что в Краматорске Донецкой области сегодня утром якобы были обнаружены четыре трупа — трех гражданских и одного военного. Отмечалось, что полиция якобы обращалась за помощью в поиске свидетелей происшествия.

В областной полиции это опровергли.