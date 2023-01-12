Армія РФ зміцнила повітрянодесантними військами лінію оборони в районі Кремінної

Армія РФ з початку січня посилила лінію фронту в районі Кремінної Луганської області повітрянодесантними військами. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.



Зазначається, що запеклі бої останні дві доби продовжуються як у районі Соледара, так і в районі Кремінної Луганської області.

«З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий», - розповіли британські розвідники.

Крім того зазначається, що після осіннього відведення окупаційних військ з Херсонської області, армія РФ почала застосовувати підрозділи повітрянодесантних військ за своїм прямим призначенням, їх використовують як елітні сили швидкого реагування.

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