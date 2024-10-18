Видео с предполагаемыми северокорейскими военными сняты на полигоне в Приморском крае РФ — украинские эксперты

Украинские эксперты выяснили, что северокорейские военнослужащие проходят обучение на полигоне в Приморском крае России. Коллаж: КіберБорошно/Тelegram

В российских Z-каналах массово распространяют первые видео, как утверждается, с северокорейскими военными на одном из военных полигонов РФ. Где и когда сняты видео неизвестно, подтверждений их подлинности нет, сообщает издание ASTRA.

Между тем украинские OSINT-эксперты выяснили, что видео с предполагаемыми военнослужащими из КНДР были сняты на полигоне в Сергеевке Приморского края России.

Ранее глава Центра противодействия дезинформация при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия планирует официально представлять военных из КНДР как российских военнослужащих бурятского происхождения.

Президент Украины Владимиров Зеленский, выступая в Брюсселе накануне, заявил о 10 тысячах военных из КНДР, которые могут быть задействованы в войне.

Глава ГУР Кирилл Буданов сегодня заявил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят боевую подготовку на востоке России и будут отправлены на боевые позиции уже 1 ноября. Ранее разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.

Россия переброску военных из Северной Кореи в РФ не подтверждала.

Ранее спикера Кремля Дмитрия Пескова спросили, будет ли РФ воевать на стороне Северной Кореи, если та вступит в войну с Южной. Песков ответил, что договор между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех областях, включая сферу безопасности.