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Силы специальных операций ВСУ показали, как отбили атаку армии РФ в районе Кременной

16 января 2023, 09:19

Силы специальных операций ВСУ показали, как отбили атаку армии РФ в районе Кременной

Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления российских войск вблизи города Кременная Луганской области. Видео опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины.



«Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атака была отбита», - рассказали военные.

На видео – фрагмент боя, снятый одним из воинов Сил специальных операций ВС Украины.

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