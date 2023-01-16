Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як відбили атаку армії РФ у районі Кремінної

Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинилу спробу наступу російських військ поблизу міста Кремінна Луганської області. Відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.







«Незважаючи на те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито», - розповіли військові.



На відео – фрагмент бою, знятий одним із воїнів Сил спеціальних операцій ЗС України.

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