МАГАТЭ расширяет миссию в Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о старте расширения миссии агентства в Украине. Об этом говорится в его Twitter.



«Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности», – отметил он.



Сейчас члены группы МАГАТЭ уже работают на оккупированной Россией Запорожской атомной станции. Ожидается, что в ближайшие дни по два эксперта также будут размещены на Хмельницкой, Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской атомных электростанциях.



В целом, количество экспертов агентства в Украине вырастет до 11-12.