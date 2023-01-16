МАГАТЕ розширює місію в Україні

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про старт розширення місії агентства в Україні. Про це йдеться у його Twitter.



«Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у забезпеченні ядерної безпеки», – зазначив він.



Наразі члени групи МАГАТЕ вже працюють на окупованій Росією Запорізькій атомній станції. Очікується, що найближчими днями по два експерти також будуть розміщені на Хмельницькій, Южноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській атомних електростанціях.



Загалом кількість експертів агентства в Україні зросте до 11-12.