Армия РФ продвинулась к северу от Бахмута, ВСУ наступают в районе Кременной — ISW

Российские оккупационные войска продвинулись к северу от Бахмута, украинские силы наступают в районе Кременной. Об этом пишут специалисты Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что армия РФ в понедельник, 16 января, продолжила наносить локальные удары, пытаясь вернуть утраченные позиции в районе Сватово Луганской области и на Купянском направлении. ВСУ же, по данным исследователей ISW, продолжали наступательные операции в районе Кременной.



Кроме того аналитики рассказали, что оккупанты добились дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута Донецкой области, а также возможно, усиливают атаки к югу от этого населенного пункта в районе Клищиевки.



16 января, по информации ISW, армия РФ осуществляла наземные атаки в районе «Авдеевка-Донецк». Также российские оккупанты продолжили накопление живой силы в левобережной части Херсонской области и разрабатывать новые логистические маршруты между РФ и оккупированными районами на юге Украины.

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