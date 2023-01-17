Армія РФ просунулася на північ від Бахмута, ЗСУ наступають у районі Кремінної — ISW

Російські окупаційні війська просунулися на північ від Бахмута, українські сили наступають у районі Кремінної. Про це пишуть спеціалісти Інституту вивчення війни (ISW).



Зазначається, що армія РФ у понеділок, 16 січня, продовжила завдавати локальних ударів, намагаючись повернути втрачені позиції в районі Сватового Луганської області та на Куп'янському напрямку. ЗСУ ж, за даними дослідників ISW, продовжували наступальні операції в районі Кремінної.



Крім того, аналітики розповіли, що окупанти досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута Донецької області, а також можливо, посилюють атаки на південь від цього населеного пункту в районі Клищіївки.



16 січня, за інформацією ISW, армія РФ здійснювала наземні атаки в районі «Авдіївка-Донецьк». Також російські окупанти продовжили накопичення живої сили у лівобережній частині Херсонської області та розроблятимуть нові логістичні маршрути між РФ та окупованими районами на півдні України.

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