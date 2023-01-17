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В группировке «ДНР» нашли «виновных» в обстреле ПТУ Макеевки — ГУР МОУ

17 января 2023, 15:59

В группировке «ДНР» нашли «виновных» в обстреле ПТУ Макеевки — ГУР МОУ

Руководство так называемого «МВС» группировки «ДНР» провело служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных в учебном заведении во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

«В ходе обсуждения было принято решение об определении «виновных» в инциденте с показательным наказанием. В роли «козлов отпущения» выступили заместитель начальника РОВД Макеевки и еще 7 «народных милиционеров», - рассказали разведчики.

Отмечается, что «виновные» уже арестованы «министерством государственной безопасности «ДНР» и им всем предъявлено официальное обвинение в «халатном отношении к функциональным обязанностям». В ГУР МОУ сообщают, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят «для выполнения задач» на блокпосты в районе населенных пунктов Опросное и Майорск.

Кроме того разведчики рассказали, что на подконтрольную группировке «ДНР» территорию массово прибывает личный состав оккупантов, который не планируют привлекать к боевым действиям, а будут усиливать ими контрразведывательный режим.

«Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых «кадыровцев», уровень доверия к которым со стороны военного командования резко снижается», - рассказали в ГУР МОУ.

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны 2 января РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.

По данным российских СМИ, выживших хотели отправить в наступление. Позднее соощалось, что 45 российских военнослужащих, получивших ранения, перевезли в Самарскую область.

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