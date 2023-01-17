Угрупування «ДНР» знайшло «винних» в обстрілі ПТУ Макіївки – ГУР МОУ

Керівництво так званого «МВС» угрупування «ДНР» провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих у навчальному закладі у тимчасово окупованій Макіївці. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

«В ході обговорення було ухвалено рішення про визначення «винних» в інциденті з показовим покаранням. В ролі «цапів-відбувайлів» виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 «народних міліціонерів», - розповіли розвідники.

Зазначається, що «винні» вже заарештовані «міністерством державної безпеки «ДНР» і їм усім висунуто офіційне звинувачення в «недбалому ставленні до функціональних обов'язків». У ГУР МОУ повідомляють, що обвинувачених не довго утримуватимуть у місцях позбавлення волі, а направлять «для виконання завдань» на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Крім того розвідники розповіли, що на підконтрольну угрупованню «ДНР» територію масово прибуває особовий склад окупантів, який не планують залучати до бойових дій, а посилюватимуть ними контррозвідувальний режим.

«Найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих «кадирівців», рівень довіри до яких з боку військового командування різко знижується», - розповіли у ГУР МОУ.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.



За даними російських ЗМІ, окупантів які вижили, хотіли відправити у наступ. Пізніше стало відомо, що 45 російських військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, перевезли до Самарської області.