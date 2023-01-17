Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области

В Лимане и Святогорске подключают свет и газ, раздают гуманитарную помощь. О ситуации в городах рассказали начальники военных администраций Александр Журавлев и Владимир Рыбалкин.



«На сегодняшний день благодаря волонтерам, Красному Кресту мы достаточно обеспечили гуманитарной помощи. Это продукты питания, средства гигиены. Не каждый раз мы быстро доезжаем до населенных пунктов, потому что обстрелы продолжаются на территории громады. Это Заречное, Торское. Но гуманитарной катастрофы у нас сегодня нет», — отметил начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев.



По его словам, энергетики железной дороги и ДТЭК занимаются восстановлением своих линий.



«На сегодняшний день по городу почти 55-60 процентов подано электроэнергии по домам. Благодаря помощи Донецкой ОВА и Красного Креста мы получаем стройматериалы. И потихоньку начали консервировать те дома, которые разрушены. Крыши, окна — это не только частные дома, но и многоэтажки. Плюс это детские сады и школы», — рассказал руководитель городской военной администрации.



Также он сообщил, что выплаты от Красного Креста в 1200 гривен получили почти 90% человек, благодаря «Укрпочте» пенсии выплачены на 90%. В это воскресенье начал работать социальный транспорт: он перевозит людей громады, чьи пенсии были на карточках, в Лиман.



«У нас работают отделение "Ощадбанка" и отделение "ПриватБанка", и люди по карточкам могут получить пенсии в них. Те деньги, которые не были получены на время оккупации, остались на счетах у пенсионеров, и они их тоже могут получить», — резюмировал Журавлев.



Как рассказал начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин, город был примерно четыре месяца под оккупацией.



«За эти месяцы люди потеряли по 15-20 кг веса. Каждый человек. Потому что фактически не было ничего», — отметил он.



По словам Рыбалкина, оккупанты, которые терроризировали город, не кормили людей, ничего не смогли сделать. После 12 сентября Святогорск был деоккупирован.



«В настоящее время у нас есть свет, мобильная связь, работает банковская система, работает уже отделение стационарное "Укрпочты". Возвращаются предприниматели. У нас есть понимание медицинской помощи, созданы объекты для временного проживания людей, у которых разрушены дома, и людей из многоэтажек, где нет отопления», — сообщил глава Святогорска.



Он подчеркнул, что власти имеют определенный пошаговый порядок действий, как пройти зимний период наиболее комфортно.



«Буквально через день мы завозим гуманитарную помощь на территорию Святогорской громады. Это и продуктовые наборы, это и строительные материалы. Также у нас запущены социальные рейсы, и жители разных населенных пунктов громады могут бесплатно приехать в Славянск и вернуться. Если мы говорим о территории Святогорска, нет централизованного водоснабжения, водоотведения, потому что мощности водоснабжения уничтожены. Очистные сооружения тоже уничтожены», — детализировал Рыбалкин.



Он добавил, что Святогорск пока не подключен к газу, потому что полностью уничтожена газовая инфраструктура. Однако в этом направлении ведется работа.



«Надеюсь, что процесс восстановления будет очень быстрый. Свет в настоящее время на 90% восстановлен на территории Святогорска, в населенных пунктах Святогорской громады — примерно на 100% это Маяки, Сидорово, Крестище, Никольское. Постоянно каждый день работают представители ДТЭК на территории громады. Все мы делаем для того, чтобы вернуться в нормальную цивилизованную жизнь», — подытожил глава Святогорска.