Ситуація у Святогірську та Лимані: Що відбувається на півночі Донецької області

У Лимані та Святогірську під'єднують світло та газ, роздають гуманітарну допомогу. Про ситуацію в містах розповіли начальники військових адміністрацій Олександр Журавльов і Володимир Рибалкін.



«На сьогодні завдяки волонтерам, Червоному Хресту ми достатньо забезпечили гуманітарної допомоги. Це харчові продукти, засоби гігієни. Не кожного разу ми швидко доїжджаємо до населених пунктів, тому що обстріли тривають на території громади. Це Зарічне, Торське. Але гуманітарної катастрофи в нас сьогодні немає», — зазначив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.



За його словами, енергетики залізниці та ДТЕК займаються відновленням своїх ліній.



«По місту майже 55-60 відсотків подано електроенергії по домівках. Завдяки допомозі Донецької ОВА та Червоного Хреста ми отримуємо будматеріали. І потихеньку почали консервувати ті будинки, які зруйновані. Дахи, вікна — це не тільки приватні будинки, а й багатоповерхівки. Плюс це дитячі садки й школи», — розповів керівник міської військової адміністрації.



Також він повідомив, що виплати від Червоного Хреста в 1200 гривень отримали майже 90% людей, завдяки «Укрпошті» пенсії виплачено на 90%. Цієї неділі почав працювати соціальний транспорт: він перевозить людей громади, чиї пенсії були на картках, до Лиману.



«У нас працюють відділення "Ощадбанку" та відділення "ПриватБанку", і люди за картками можуть отримати пенсії в них. Ті гроші, які не були отримані на час окупації, залишилися на рахунках у пенсіонерів, і вони їх теж можуть отримати», — резюмував Журавльов.



Як розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін, місто було приблизно чотири місяці під окупацією.



«За ці місяці люди втратили по 15-20 кг ваги. Кожна людина. Тому що фактично не було нічого», — зазначив він.



За словами Рибалкіна, окупанти, які тероризували місто, не годували людей, нічого не змогли зробити. Після 12 вересня Святогірськ був деокупований.



«На цей час у нас є світло, мобільний зв'язок, працює банківська система, працює вже відділення стаціонарне "Укрпошти". Повертаються підприємці. У нас є розуміння медичної допомоги, створені об'єкти для тимчасового проживання людей, у яких зруйновані будинки, і людей із багатоповерхівок, де немає опалення», — повідомив очільник Святогірська.



Він наголосив, що влада має певний покроковий порядок дій, як пройти зимовий період найбільш комфортно.



«Буквально через день ми завозимо гуманітарну допомогу на територію Святогірської громади. Це і продуктові набори, це і будівельні матеріали. Також у нас запущено соціальні рейси, і жителі різних населених пунктів громади можуть безоплатно приїхати до Слов'янська і повернутися. Якщо ми говоримо про територію Святогірська, немає централізованого водопостачання, водовідведення, тому що потужності водопостачання знищені. Очисні споруди теж знищені», — деталізував Рибалкін.



Він додав, що Святогірськ поки що не під'єднаний до газу, бо повністю знищена газова інфраструктура. Однак у цьому напрямку ведеться робота.



«Сподіваюся, що процес відновлення буде дуже швидкий. Світло наразі на 90% відновлено на території Святогірська, у населених пунктах Святогірської громади — приблизно на 100% це Маяки, Сидорове, Хрестище, Нікольське. Постійно кожного дня працюють представники ДТЕК на території громади. Усе ми робимо для того, щоб повернутися в нормальне цивілізоване життя», — підсумував очільник Святогірська.