В Украине из-за войны РФ погибли по меньшей мере 459 детей

459 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщают ювенальные прокуроры.

«По состоянию на утро 18 января 2023 года более 1368 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 909 получили ранения», - рассказали правоохранители.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, так как продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

«Наибольшее количество детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63», - сообщили в прокуратуре.

Также в ОГПУ рассказали, что стало известно ещё о троих погибших детях и троих раненых в результате ракетной атаки войск РФ на жилой дом в Днепре 14 января, погибших там 6 детей и еще 17 раненых.

В результате обстрелов Мариуполя Донецкой области в марте 2022 года, по данным прокуроров, получили ранения девять детей в возрасте от 5 до 17 лет.

16 января юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская заявила, что РФ могла депортировать от 260 до 700 тысяч несовершеннолетних граждан Украины, большая часть из них была перемещена вместе с законными представителями.