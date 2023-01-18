В Україні через війну РФ загинули щонайменше 459 дітей

459 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляють ювенальні прокурори.

«Станом на ранок 18 січня 2023 року більше ніж 1368 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення», - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.», - повідомили в прокуратурі.

Також в ОГПУ розповіли, що стало відомо ще про трьох загиблих дітей та трьох поранених внаслідок ракетної атаки військ РФ житлового будинку у Дніпрі 14 січня, загиблих там 6 дітей та ще 17 поранених.

Внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області у березні 2022 року, за даними прокурорів, отримали поранення дев'ять дітей віком від 5 до 17 років.

16 січня юрист Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська заявила, що РФ могла депортувати від 260 до 700 тисяч неповнолітніх громадян України, більша частина з них була переміщена разом із законними представниками.