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«Киев был бы взят»: Убитый СБУ банкир предупредил военную разведку о наступлении РФ, пишет WSJ

19 января 2023, 13:00

«Киев был бы взят»: Убитый СБУ банкир предупредил военную разведку о наступлении РФ, пишет WSJ

Банкир и член переговорного процесса с РФ Денис Киреев узнал о готовящемся полномасштабном вторжении ВС России, и предупредил руководство военной разведки Украины. Он назвал разведчикам направления, на которых захватчики планировали вести сухопутное наступление. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения Киреев был застрелен в Киеве в ходе спецоперации: возможно, он являлся агентом России и был ликвидирован оперативниками. Однако, как сказано в материале WSJ, Денис Киреев был похоронен как герой на Байковом кладбище рядом с топ-политиками.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что Денис Киреев был агентом ГУР и предупредил о скором полномасштабном вторжении ВС РФ. И если бы не он, «скорее всего, Киев был бы взят», подчеркнул Буданов.

В материале также сказано, что Киреев имел связи в окружении Виктора Януковича, и благодаря этому смог наладить контакт не только с европейскими, но и российскими спецслужбами, что сыграло на руку Украине.

«Через него осуществлялись финансовые операции. Поэтому у него было общение со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми. Он получал информацию обо всем», — сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что 23 февраля 2022 года Киреев предупредил о распоряжении президента РФ Владимира Путина осуществить полномасштабное вторжение в Украину. Банкир знал, на каких направлениях будут осуществляться наступательные действия российских войск.

О сотрудничестве Дениса Киреева с военной разведкой стало известно после того, как СМИ опубликовали снимки, сделанные в ходе переговоров 28 февраля. Буданов рассказал, что в ночь перед поездкой в Беларусь, где должен был пройти очередной раунд переговорного процесса, банкиру позвонили из офиса руководителя контрразведки СБУ Александра Поклада. Кирееву предложили встретиться для обсуждения некоторых вопросов.

«Киреев поехал на киевский вокзал со своей личной охраной и агентами ГУР, чтобы отправиться в Беларусь. Он сказал телохранителям, что его могут арестовать по дороге. Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева направили к микроавтобусу, а его охрана лежала на полу. Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела Киреева были вызваны сотрудники ГУР», — отмечают расследователи WSJ.

Комментарии начальника контрразведки СБУ и Госбюро расследований по поводу Дениса Киреева журналистам получить не удалось.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны погибли во время выполнения специального задания. В их числе был Денис Киреев.

При этом издание «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленных источников в силовом блоке и политкругах отмечало, что сотрудники СБУ застрелили члена украинской делегации на переговорах с РФ в Гомеле Дениса Киреева. По словам собеседников, спецслужба имела четкие доказательства государственной измены Киреевым.

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