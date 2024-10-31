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В Украине начался отопительный сезон. Насколько страна готова к зиме и изменятся ли тарифы

31 октября 2024, 16:56

В Украине начался отопительный сезон. Насколько страна готова к зиме и изменятся ли тарифы

В украинских городах активно начинается отопительный сезон. Об этом сообщил глава правления «Нефтегаза» Алексей Чернышов.

По его словам, несмотря на постоянные российские атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы подземных хранилищ газа в апреле-августе, Украина накопила достаточно газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025 годов.

«С начала года компании «Укргаздобыча» и «Укрнафта» добыли на более 7% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа на Сахалинском месторождении. Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 миллиарда кубометров газа из подземных хранилищ. В этом году рассчитываем примерно на такие же показатели», – рассказал Чернышов.

Глава правления «Нефтегаза» отметил, что по состоянию на сегодняшний день газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» заключила договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, которые подали соответствующие заявки.​

«При этом «Нефтегаз» продолжает поставлять газ на условиях ПСО, поэтому цены для предприятий ТКЭ, производителей электроэнергии и населения остаются неизменными до конца апреля 2025 года», – сказал он.

Напомним, что «Укргаздобыча» запустила новую скважину.

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