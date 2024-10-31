В Украине начался отопительный сезон. Насколько страна готова к зиме и изменятся ли тарифы

В украинских городах активно начинается отопительный сезон. Об этом сообщил глава правления «Нефтегаза» Алексей Чернышов.
По его словам, несмотря на постоянные российские атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы подземных хранилищ газа в апреле-августе, Украина накопила достаточно газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025 годов.
«С начала года компании «Укргаздобыча» и «Укрнафта» добыли на более 7% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа на Сахалинском месторождении. Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 миллиарда кубометров газа из подземных хранилищ. В этом году рассчитываем примерно на такие же показатели», – рассказал Чернышов.
Глава правления «Нефтегаза» отметил, что по состоянию на сегодняшний день газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» заключила договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, которые подали соответствующие заявки.
«При этом «Нефтегаз» продолжает поставлять газ на условиях ПСО, поэтому цены для предприятий ТКЭ, производителей электроэнергии и населения остаются неизменными до конца апреля 2025 года», – сказал он.
Напомним, что «Укргаздобыча» запустила новую скважину.