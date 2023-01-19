«Київ був би взятий»: Убитий СБУ банкір попередив військову розвідку про наступ РФ, пише WSJ

Банкір і член переговорного процесу з РФ Денис Кірєєв дізнався про підготовку повномасштабного вторгнення ЗС Росії, і попередив керівництво військової розвідки України. Він назвав розвідникам напрямки, на яких загарбники планували вести сухопутний наступ. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.



Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Кірєєва застрелили в Києві під час спецоперації: можливо, він був агентом Росії та його ліквідували оперативники. Однак, як ідеться в матеріалі WSJ, Дениса Кірєєва поховали як героя на Байковому кладовищі поруч із топполітиками.



Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов стверджує, що Денис Кірєєв був агентом ГУР і попередив про швидке повномасштабне вторгнення ЗС РФ. І якби не він, «найімовірніше, Київ був би взятий», наголосив Буданов.



У матеріалі також ідеться, що Кірєєв мав зв'язки в оточенні Віктора Януковича, і завдяки цьому зміг налагодити контакт не тільки з європейськими, а й російськими спецслужбами, що зіграло на руку Україні.



«Через нього здійснювалися фінансові операції. Тому в нього було спілкування з усіма, зокрема і з дуже впливовими людьми. Він отримував інформацію про все», — сказав Буданов.



Керівник ГУР додав, що 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив про розпорядження президента РФ Володимира Путіна здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Банкір знав, на яких напрямках здійснюватимуться наступальні дії російських військ.



Про співпрацю Дениса Кірєєва з військовою розвідкою стало відомо після того, як ЗМІ опублікували знімки, зроблені під час переговорів 28 лютого. Буданов розповів, що в ніч перед поїздкою до Білорусі, де мав відбутися черговий раунд переговорного процесу, банкіру зателефонували з офісу керівника контррозвідки СБУ Олександра Поклада. Кірєєву запропонували зустрітися для обговорення деяких питань.



«Кірєєв поїхав на київський вокзал зі своєю особистою охороною та агентами ГУР, щоб вирушити до Білорусі. Він сказав охоронцям, що його можуть заарештувати дорогою. Група виїхала в центр Києва та зупинилася біля Софійського собору. Під'їхали кілька мікроавтобусів з агентами СБУ та наказали військовим розвідникам і охоронцям Кірєєва здати зброю. Кірєєва направили до мікроавтобуса, а його охорона лежала на підлозі. Приблизно через 90 хвилин до місця виявлення тіла Кірєєва були викликані співробітники ГУР», — зазначають розслідувачі WSJ.



Коментарі начальника контррозвідки СБУ та Держбюро розслідувань щодо Дениса Кірєєва журналістам отримати не вдалося.

Раніше повідомлялося, що троє співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони загинули під час виконання спеціального завдання. Серед них був Денис Кірєєв.



Водночас видання «Українська правда» з посиланням на високопоставлені джерела в силовому блоці та політколах зазначало, що співробітники СБУ застрелили члена української делегації на переговорах із РФ у Гомелі Дениса Кірєєва. За словами співрозмовників, спецслужба мала чіткі докази державної зради Кірєєвим.