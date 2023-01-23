В ГУР не видят признаков подготовки наступления на Киев

Киеву в ближайшее время будут больше угрожать ракетные удары войск РФ и провокации, чем повторное наступление с территории Беларуси. Об этом в интервью «Delfi» рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Признаков того, что российские войска постараются еще раз двинуться на Киев через Беларусь, украинские военные разведчики не видят: «Таких индикаторов нет, там нет мощной ударно-наступательной группировки», - сообщил он.



Также разведчик отметил, что вторая механизированая дивизия 1-й танковой армии РФ, которая проходила подготовку на полигонах Беларуси, теперь перебрасывается в Украину и зайдет с территории России на Купянском направлении, что, по словам Скибицкого, говорит о том, что на том направлении будет ротация.

В ГУР МОУ рассказали также, что оборона на Киевском направлении усилена, а российские войска «за два месяца россияне не успеют создать мощную ударную группировку».

«Серьезных вопросов два. Первое – нанесение ракетных ударов: на территории Беларуси есть «Искандеры». Второе – авиация, а именно самолеты Ту-22, которые также могут выпускать ракеты Х-22», - сказал Скибицкий.



Кроме того представитель ГУР предположил, что весна и начало лета будут решающими в войне, а если крупное наступление РФ, запланированное на это время, провалится, это станет «крахом России и Путина».

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