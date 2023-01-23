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У ГУР не бачать ознак підготовки наступу на Київ

23 січня 2023, 14:31

У ГУР не бачать ознак підготовки наступу на Київ

Києву найближчим часом більше загрожуватимуть ракетні удари військ РФ та провокації, ніж повторний наступ з території Білорусі. Про це в інтерв'ю «Delfi» розповів представник ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький.

«Ознак того, що російські війська намагатимуться ще раз рушити на Київ через Білорусь, українські військові розвідники не бачать: «Таких індикаторів немає, там немає потужного ударно-наступального угруповання», - повідомив він.

Також розвідник зазначив, що друга механізована дивізія 1-ї танкової армії РФ, яка проходила підготовку на полігонах Білорусі, тепер перекидається в Україну і зайде з території Росії на Куп'янському напрямку, що, за словами Скибицького, говорить про те, що на цьому напрямку буде ротація.

У ГУР МОУ розповіли також, що оборону на Київському напрямку посилено, а російські війська «за два місяці не встигнуть створити потужне ударне угруповання».

«Серйозних питань два. Перше – нанесення ракетних ударів: на території Білорусі є «Іскандери». Друге – авіація, а саме літаки Ту-22, які можуть випускати ракети Х-22», - сказав Скибицький.

Крім того, представник ГУР припустив, що весна і початок літа будуть вирішальними у війні, а якщо великий наступ РФ, запланований на цей час, провалиться, це стане «крахом Росії та Путіна».

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