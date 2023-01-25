Утром оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области

Сегодня в 7 часов утра российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Из-за обстрела в городе горит частный дом и магазин. По предварительной информации Харьковской ОВА, обошлось без пострадавших.

За минувшие сутки, как рассказал Синегубов, на Слобожанском направлении армия РФ атаковала населенные пункты Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

«На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку. В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме», - написал глава Харьковской ОВА.

Кроме того он рассказал, что в результате артобстрела села Липцы ранения получили два человека. Оба госпитализированы в среднем состоянии.

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