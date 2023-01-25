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Вранці окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області

25 січня 2023, 08:56

Вранці окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області

Зранку окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Фото: Олег Синєгубов Зранку окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні о 7 годині ранку російські окупаційні війська вкотре атакували Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через обстріл у місті горить приватний будинок та магазин. За попередньою інформацією Харківської ОВА, обійшлося без постраждалих.

За минулу добу, як розповів Синєгубов, на Слобожанському напрямку армія РФ атакувала населені пункти Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

«На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку», - написав голова Харківської ОВА.

Окрім того, він розповів, що в результаті артобстрілу села Липці поранення отримали двоє людей. Обидва госпіталізовані у середньому стані.

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